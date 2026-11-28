Un pomeriggio dedicato alla storia locale e alla memoria della Resistenza in Val Borbera. Domenica 29 novembre, alle 15.30, Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure, sede del Museo della Resistenza, ospiterà l’incontro con la storica Graziella Gaballo, che presenterà il suo saggio Una vita interrotta. Oreste Armano (1922-1944), pubblicato da Edizioni Joker nella collana “Il periplo”. Attraverso un’attenta ricostruzione basata su documenti d’archivio e testimonianze dirette, il volume riporta alla luce la vicenda umana e politica di Oreste Armano. Nato il 16 ottobre 1922 a Pozzolo Formigaro e studente alla facoltà di Lettere dell’Università di Genova, il giovane scelse di unirsi alla lotta partigiana sulle montagne della Val Borbera, assumendo il ruolo di vicecomandante del distaccamento “Torre”, inquadrato nella Divisione partigiana “Pinan Cichero”, e operando attivamente nell’organizzazione delle formazioni nella zona di Cabella Ligure. Il destino del giovane si compì proprio a pochi passi dal luogo dell’incontro di domani: era il 25 giugno 1944 quando Armano, mentre si stava recando in missione verso Rocchetta Ligure, venne intercettato e catturato dalle Brigate Nere lungo la strada nei pressi di Megasco, frazione di Cabella Ligure. Dopo l’arresto iniziò un duro calvario attraverso le carceri di Cabella, Asti e infine “Le Nuove” di Torino. Condannato a morte dal Tribunale Speciale (CO.GU.), fu fucilato all’alba del 22 settembre 1944 al poligono torinese del Martinetto, insieme ad altri combattenti per la libertà tra cui Francesco Lorenzo Massai-Landi, Ferruccio Valobra e Gianfranco Farinati.

Il sacrificio di Armano lasciò un segno profondo nella lotta di Liberazione del territorio. In suo onore, i compagni della VI Zona operativa ligure trasformarono il distaccamento “Torre” nella 58ª Brigata Garibaldi “Oreste”, formazione che arrivò a contare circa trecento uomini attivi tra Novi Ligure e Busalla. Oltre alla Medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria, il suo ricordo vive oggi attraverso una via e una stele commemorativa nel paese natale di Pozzolo Formigaro — dove è ricordato con il grado di tenente — e lungo i “Sentieri della Memoria” della Val Borbera, curati proprio dal Museo di Rocchetta Ligure.

A guidare il pubblico in questo percorso storico sarà Graziella Gaballo, ricercatrice presso l’ISRAL (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Alessandria) e socia della Società Italiana delle Storiche, nota per i suoi numerosi studi dedicati alla Resistenza nell’Alessandrino e alla storia delle donne.

L’appuntamento di domenica organizzato dall’Anpi Val Borbera, rappresenta un’occasione preziosa per approfondire una pagina fondamentale della storia della valle, restituendo volto e voce a un giovane che sacrificò la propria vita per la libertà.