Dolci Terre di Novi 2025: un successo che celebra le eccellenze enogastronomiche

Si è conclusa l’edizione 2025 di “Dolci Terre di Novi”, la rinomata rassegna enogastronomica che ha animato il Centro Fieristico di Novi Ligure dal 6 all’8 dicembre. La manifestazione si è confermata un punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti d’eccellenza, attirando un flusso costante di pubblico e registrando numeri significativi.

L’interesse dei visitatori si è tradotto in ben 4.920 ticket degustazioni staccati, a testimonianza di una partecipazione vivace e interessata. Particolarmente apprezzata è stata l’area del “mercato delle Dolci Terre”, che ha ospitato 95 espositori. Qui, il pubblico ha avuto l’opportunità di degustare e acquistare il meglio del territorio, con un’offerta che spaziava da formaggi, salumi, vini e distillati fino al protagonista indiscusso della rassegna: il cioccolato, rappresentato da marchi prestigiosi locali come Pernigotti, Novi e Bodrato.

Il successo della rassegna è stato rafforzato da un ricco calendario di appuntamenti collaterali, che ha incluso 10 incontri tra showcooking, degustazioni e dibattiti tematici. L’evento clou è stato senza dubbio lo show cooking dello chef e pizzaiolo romano Gabriele Bonci, noto per il suo approccio innovativo alla panificazione. La sua gustosissima pizza Marinella ripiena di mortadella è stata un trionfo, con oltre 200 porzioni offerte in assaggio che sono letteralmente “andate a ruba”.

Grande coinvolgimento anche per le iniziative dedicate ai più giovani: i laboratori per “Piccoli pasticcieri” tenuti da Ylenia Gazzo hanno registrato oltre 50 partecipanti, mentre l’area bambini sul soppalco, rinnovata con un allestimento interattivo e scientifico, ha accolto più di 200 bambini, confermandosi uno spazio vitale per le famiglie.

Ottimo riscontro anche per l’iniziativa “Dolci Terre a tavola”, il ristorante della rassegna curato in preziosa collaborazione con gli studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’IIS Ciampini Boccardo, che ha servito ben 109 coperti con un menù dedicato alla tradizione piemontese.

La soddisfazione è stata espressa dalle autorità locali. Il sindaco, Rocchino Muliere, ha commentato: «L’ampia partecipazione del pubblico e la soddisfazione degli espositori dimostrano che la valorizzazione delle tipicità e la salvaguardia dei prodotti locali sono la chiave per mantenere la rassegna un punto di riferimento e un volano per l’economia locale. L’obiettivo per il futuro è di continuare a migliorare, rafforzando la posizione di “Dolci Terre di Novi” sul territorio ligure e piemontese».

Anche il vice sindaco e assessore al Commercio, Simone Tedeschi, ha sottolineato l’esito positivo: «L’edizione 2025 è stata un successo che unisce qualità, tradizione e grande partecipazione. Siamo particolarmente orgogliosi della collaborazione con gli studenti dell’IIS Ciampini Boccardo».

L’edizione 2025 di Dolci Terre di Novi si chiude dunque con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio.