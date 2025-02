Roberto Grenna è l’ospite della rassegna di scrittori ed editori promossa dal Nuovo Circolo Ilva e dall’associazione Novi in Terza Pagina. Venerdì 28 febbraio alle 18 presenterà il suo libro “Donato Bilancia – Il serial killer che terrorizzò l’Italia” (Epokè Edizioni).

Si tratta della prima assoluta nazionale del libro dedicato al serial killer che colpì anche a Novi Ligure, dove il 26 marzo 1998 uccise due guardie giurate, Massimiliano Gualillo e Candido Randò. Il Libro – La scia di sangue che porta a Donato Bilancia si spande dal 6 ottobre 1997 al 6 maggio 1998, lasciando dietro di sé i corpi senza vita di diciassette persone. Conosciuto come “il serial killer delle prostitute” e “il serial killer dei treni”, l’assenza di obbiettivi precisi e di moventi per la gran parte dei delitti lo hanno reso uno degli assassini più discussi d’Italia. Grenna ne ricostruisce la storia attraverso un’accurata selezione delle numerose dichiarazioni che lo stesso Bilancia ha rilasciato durante gli interrogatori e il processo.

Roberto Grenna (Acqui Terme, 5 gennaio 1973) è un Dirigente Scolastico con l’hobby della scrittura. Figlio di studi scientifici, dopo aver vissuto varie vite lavorative, tra queste, per quasi tre anni è stato arbitro federale nel mondo del calcio, ha iniziato a coltivare la scrittura. Per Edizioni Epoké ha pubblicato Cadavere in via Cavour (2021), Donne che uccidono (2022) , Sul bastione della Cittadella (2023) e Il fiume (2024). Dal marzo 2024 fa parte del Mensa Italia.

Durante la presentazione Roberto Grenna sarà accompagnato da Edoardo Traverso. Dopo la presentazione del libro sarà possibile per chi lo desidera gustarsi un aperitivo al Bar del Nuovo Circolo ILVA in Corso Piave, 2 – Novi Ligure.

Per Info: 0143/76348 – 743228 – [email protected] – www.circoloilvanovi.it