La Polizia di Stato tra i giovani novesi con il progetto “train… to be cool”  

Nell’ambito del progetto “Train…to be cool”, la Polizia Ferroviaria di Novi Ligure, ha incontrato, in stazione, un gruppo di giovani novesi diversamente abili; all’incontro, ha partecipato anche personale della locale Polizia Municipale, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato e di FS Security. L’attività formativa ha evidenziato la cultura della legalità e della sicurezza in ambito ferroviario al fine di far conoscere i pericoli, spesso sottovalutati, presenti nelle stazioni, nonché le attività svolte dalla Polizia Ferroviaria a tutela dei cittadini.

Il focus dell’incontro è stato sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti corretti da seguire quando si utilizza il treno per viaggiare. L’attenzione è stata rivolta in particolare alla tutela della propria e altrui incolumità, sottolineando i giusti compartimenti da tenere in ambito ferroviario quali ad esempio: non oltrepassare la linea gialla, non usare auricolari o distrarsi con il cellulare prima di salire a bordo, in quanto l’utilizzo di tale strumentazione informatica impedisce di sentire eventuali annunci e il sopraggiungere di un treno, non aprire le porte del convoglio ferroviario prima che lo stesso si sia fermato. La visita è poi proseguita nei locali del Posto Polfer e della stazione ferroviaria. In vari momenti dell’incontro ai giovani è stata evidenziata la figura dell’operatore di Polizia in divisa quale punto di riferimento per qualsiasi necessità o problema si possa presentare. Alto l’interesse dei giovani viaggiatori che hanno posto molte e pertinenti domande ai poliziotti.