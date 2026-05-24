Elezioni comunali: Gavi e Carrega al voto per scegliere il sindaco

Al voto oggi e domani, 24 e 25 maggio, gli abitanti di 16 Comuni alessandrini. Si eleggono sindaco e Consiglio comunale per i prossimi cinque anni. Si potrà votare dalle oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. A seguire lo spoglio.

Nel Novese sono chiamati alle urne gli abitanti di Gavi, in Val Lemme, dove si presenta solo la lista del sindaco uscente, Carlo Massa, che dovrà superare lo scoglio del quorum fissato al 40%, e Carrega Ligure, in Val Borbera, dove il primo cittadino, Luca Silvestri, chiede agli elettori un secondo mandato. L’altro candidato è Renato Crosetti.

Gli altri Comuni al voto sono Borgoratto Alessandrino, Cassine, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Frassinello Monferrato, Gamalero, Moncestino, Montacuto, Pietra Marazzi, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Ticineto, Valenza e Volpedo.