Un viaggio tra musica, amori e autoironia dell’indimenticabile Ornella

Libera, indipendente, sofisticata ma dotata di un’autoironia travolgente. Ornella Vanoni, una delle interpreti più amate, originali e senza tempo della musica italiana, sarà la protagonista assoluta del prossimo appuntamento culturale alla Biblioteca di Serravalle Scrivia. La sala della biblioteca ospiterà giovedì 28 maggio, alle 17.00, l’incontro dal titolo “Il passo sospeso di una bella ragazza. Parole tra le note di Ornella Vanoni”. Una conversazione speciale nata per ripercorrere la straordinaria carriera e la vita privata di una donna che ha saputo lasciare un segno indelebile nella cultura del nostro Paese. A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Roberto Paravagna, che traccerà un profilo intimo e dettagliato della celebre “sciura” milanese, muovendosi tra le sue canzoni immortali, le grandi collaborazioni internazionali — in particolare lo sguardo sempre rivolto alle sonorità del Sud America — e gli storici amori. Non mancheranno i riferimenti alla sua straordinaria simpatia e a quella verve comica che l’ha resa un’icona assoluta nei salotti televisivi, come testimoniano le sue memorabili e divertenti apparizioni da Fabio Fazio (con o senza i siparietti legati all’indimenticato “Gino” Paoli). “Ornella Vanoni ha raccontato gli amori semplici e quelli proibiti, quelli improvvisi e quelli che durano, gli amori seri e quelli per gioco, quelli chiusi dentro un’auto parcheggiata e quelli ‘mano nella mano’. E così, ne parleremo anche noi.”

Oltre all’omaggio artistico, l’incontro vuole essere un’occasione di autentica socialità. Gli organizzatori lanciano infatti un piccolo “appello” al pubblico: un invito a mettere da parte lo smartphone per tutta la durata dell’evento. Un modo per riscoprire il piacere del confronto e dell’ascolto dal vivo, trasformando quel telefonino — che una vecchia pubblicità definiva scherzosamente «non più la nostra voce, ma la nostra croce» — in un lontano ricordo, almeno per un pomeriggio.