Elezioni: l’opposizione farà la sua lista, Albano possibile candidata sindaco

L’unica cosa certa è che ci sarà una seconda lista alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Gavi contro la maggioranza uscente e che non sarà guidata o almeno appoggiata dal vicesindaco Valerio Alfonso, da anni in rotta con il sindaco Carlo Massa e assente ormai da dicembre alle sedute di giunta e del Consiglio comunale.

La lista sarà composta da alcuni dei consiglieri comunali di opposizione uscenti, come Stefano Rabbia e l’ex capogruppo Enrico Gualco, e il candidato sindaco potrebbe essere proprio Nicoletta Albano, mai presente alle sedute del Consiglio negli ultimi cinque anni dopo essere stata eletta all’opposizione nel 2020, quando ha perso il confronto con Massa con una sconfitta nettissima. Il volantino arrivato nelle case a Gavi nei giorni scorsi è chiaramente scritto dall’ex consigliere regionale di Forza Italia dal 2000 al 2005, eletta sindaco per la prima volta nel 1995 in quota Lega alleata del Pds e dei Popolari. Albano in queste ultime settimane sarebbe molto attiva in paese in vista del 24 aprile, quando dovranno essere depositate le liste. Quel giorno si saprà ufficialmente se sarà lei la candidata dell’opposizione o se, invece, appoggerà esternamente la lista in attesa di risolvere i suoi guai con la legge. Albano deve infatti affrontare il processo d’appello dopo la condanna a 4 anni in primo grado per tentata concussione, attentato contro i diritti politici del cittadino e falso per la vicenda delle dimissioni di Rita Semino. Inoltre, la Procura alessandrina ha impugnato l’assoluzione per il peculato in merito alle spese che l’allora vicesindaco si era fatta rimborsare dal Comune per acquisti e viaggi. In caso di nuova condanna Albano potrebbe essere costretta a lasciare gli incarichi pubblici.

Nel volantino contro l’amministrazione comunale ha colpito l’attacco frontale contro Alfonso: si è parlato di un confronto tra Albano e Alfonso in vista delle elezioni ma, secondo quanto è stato scritto sulle presunte responsabilità del vicesindaco rispetto ai costi del nuovo ponte sul Lemme, l’intesa non è stata trovata.