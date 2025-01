“Entro mercoledì una risposta sulla gestione della casa di riposo”

Entro mercoledì 22 gennaio potrebbe arrivare una proposta di gestione della casa di riposo di Gavi. Lo annuncia il sindaco, Carlo Massa, che il 24 dicembre aveva incontrato un imprenditore del settore della sanità per valutare la gestione della struttura, chiusa dal 1° gennaio. In settimana il circolo Pd della Val Lemme aveva lanciato l’idea di coinvolgere i sindaci dei Comuni della valle, proposta che Massa ha fatto propria: “Ho scritto ai primi cittadini chiedendo loro di far approvare nei rispettivi Consigli comunali il documento già approvato dall’assemblea comunale gaviese contro la chiusura della Rsa”. Inoltre, non appena ci sarà un esito da parte dell’imprenditore interessato, Massa convocherà l’assemblea dei sindaci del distretto Asl Novi-Tortona. Il nome dell’imprenditore ufficialmente non esce ma dovrebbe trattarsi di uno dei titolari della Clinica Montallegro di Genova. La speranza è quella di veder tornare gli anziani e riavere i posti di lavoro.

La chiusura della Rsa ha causato il trasferito degli anziani ospiti in altre case di riposo e la perdita del posto di lavoro di 35 ex dipendenti della cooperativa Codess. I 30 con contratto a tempo indeterminato hanno ricevuto la busta paga di dicembre con zero euro. Un caos dovuto al fatto che la struttura, con 35 ospiti, non era a norma poiché poteva avere la massimo 24 posti letto occupati. La cooperativa non ha mai eseguito i lavori necessari per la sicurezza anti incendio (200mila euro la spesa) poiché dal 2019 si è vista rinnovare di anno in anno il contratto. La Regione e l’Asl in tutto questo tempo non hanno mai pubblicato un bando per una gestione almeno decennale, che avrebbe consentito al gestore di sostenere la spesa.

Massa, invece, aggiunge: “Non ho ancora perso la fiducia in un esito positivo. Purtroppo ci vuole tempo per trovare una soluzione: sin dal 24 dicembre mi sono impegnato per trovare un nuovo gestore anche se il Comune non ha potere di intervento diretto sulla casa di riposo essendo proprietà dell’Asl”. L’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi, invece, preferisce non commentare la vicenda della Rsa di Gavi.