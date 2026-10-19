Ex Ilva, Fornaro (Pd): “I lavoratori vanno rispettati, non presi in giro”

Il deputato Federico Fornaro è intervenuto oggi alla Camera nella discussione generale sul decreto sulla continuità operativa dell’ex Ilva. L’esponente del Pd ha affermato che “i lavoratori dell’ex Ilva vanno rispettati e non presi in giro. Mercoledì scorso i Commissari straordinari avevano inviato una lettera in cui confermavano che “gli stabilimenti di Taranto e Genova non chiudono” e che “prosegue attività produttiva”. Soltanto due giorni dopo – non due mesi o due anni – gli stessi commissari hanno annunciato che i lavoratori posti in cassa integrazione passavano da 4.459 a 8.622: 6.964 dipendenti su 7.875 a Taranto; 870 su 917 a Genova e 515 su 542 a Novi Ligure. Un comportamento inaccettabile – sostiene Fornaro – al pari di un governo che in quattro anni sull’ex Ilva si è caratterizzato per annunci trionfalistici sistematicamente smentiti da fatti. Il tempo è scaduto: serve un piano industriale per l’azienda e per la siderurgia italiana, che preveda l’utilizzo degli impianti anche con approvvigionamenti esterni, nel pieno rispetto della compatibilità ambientale. Serve innanzitutto rispetto dei lavoratori a cui va tutta la nostra solidarietà”.