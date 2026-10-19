I carabinieri di Novi Ligure sono intervenuti all’esterno di un locale della città per sedare alcuni disordini causati dall’abuso di alcool da parte di gruppi di giovani. E’ stato necessario anche il soccorso sanitario per un 25enne, successivamente trasportato in ospedale.

E’ uno dei numerosi interventi dell’Arma nel corso del fine settimana nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, focalizzato nelle aree maggiormente frequentate da giovani e residenti.

Nel cuore del Comune è stata posizionata la Stazione Mobile del Comando Provinciale di Alessandria, impiegata quale punto informativo per la cittadinanza e presidio dedicato all’orientamento per la prevenzione di truffe e reati predatori, con particolare attenzione alle fasce deboli. Contemporaneamente, due pattuglie di rinforzo hanno operato verifiche nel centro storico durante gli orari di maggiore afflusso.

L’attività ha portato alla denuncia di due persone colte alla guida in stato di ebbrezza, con relativo ritiro della patente; nel corso dell’intervento presso un esercizio pubblico, i Carabinieri hanno poi contestato a un giovane la detenzione di sostanze stupefacenti, inoltrando la conseguente segnalazione alla Prefettura.

Un’altra denuncia a piede libero ha riguardato un cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno.

I controlli, eseguiti in conformità alle direttive del Piano di Sicurezza coordinato con le autorità provinciali, hanno complessivamente consentito l’identificazione di oltre 50 persone e la verifica di oltre 30 veicoli.