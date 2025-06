L’aula consiliare del municipio di Gavi il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, ha ospitato ragazze e ragazzi, giovani ma ormai grandi: i nati del 2007 residenti a Gavi, i diciottenni neo maggiorenni. Il sindaco Carlo Massa e il Consiglio Comunale, unitamente al Gruppo Alpini di Gavi, hanno voluto dedicare a loro una cerimonia ufficiale per consegnare a questi nuovi “adulti” una copia della Costituzione italiana.

Relatore della cerimonia il professor Luigi Pagliantini, che ha ricordato come “la data del 2 giugno celebra la scelta dell’Italia, con il referendum del 1946, di divenire una Repubblica. Era la prima volta in cui partecipavano al voto le donne, riconoscendo loro pieno diritto a partecipare attivamente alla costruzione e gestione della nuova Italia; un’Italia nata dal sacrificio di tanti giovani, come i nostri ragazzi della Benedicta, morti per per dare alle nuove generazioni un futuro di libertà e partecipazione. Valori poi impressi – ha concluso Pagliantini – nella Costituzione, entrata in vigore nel 1948, e ricordati dal sindaco a questi ragazzi ora maggiorenni, speranza e forza dell’Italia di domani”.