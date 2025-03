Forti temporali sull’Appennino e neve in arrivo oltre i 1000 metri

Le previsioni meteo dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) indicano dal pomeriggio di domani, 9 marzo, un peggioramento del tempo, con precipitazioni sul settore meridionale, in rapida estensione al resto della regione in serata; fenomeni più intensi e persistenti sulle zone al confine con la Liguria, a possibile carattere temporalesco. Lunedì attese precipitazioni residue sul settore settentrionale al mattino, in nuova ripresa in serata a partire da sud. Quota neve sui 1000-1300 metri.