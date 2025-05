L’opposizione non ha avuto nessun ruolo nelle dimissioni di Rita Semino. Lo ricorda Giulia Felis, consigliere comunale di minoranza tra il 2016 e il 2020, gli anni in cui il Comune era, sulla carta, guidato dall’ex sindacalista ma in realtà a tirare le fila dell’amministrazione comunale era sempre Nicoletta Albano. La tesi della “questione politica” che sarebbe stata alla base della decisione della Semino di lasciare il suo incarico è stata resa nota dall’avvocato Andrea Cianci, difensore della Albano, nell’ultima udienza del processo in corso ad Alessandria che vede coinvolta l’ex vicesindaco per peculato, falso e concussione (https://www.giornale7.it/le-dimissioni-della-semino-solo-una-questione-politica-nicoletta-albano-va-assolta/). Nessuna costrizione e quindi nessuna concussione, secondo il legale, da parte di Albano nei confronti della Semino, nella richiesta di firmare la lettera di dimissioni ma solo la decisione dell’allora sindaco di dedicare una targa alla famiglia Morasso, non condivisa dalla maggioranza e invece sostenuta dalla minoranza. La cerimonia avvenne il 28 dicembre 2019, dicembre, il giorno prima dell’incontro in municipio durante il quale, secondo l’accusa, Albano costrinse Semino a firmare le dimissioni.

“Non abbiamo avuto nulla a che fare con la vicenda della targa e non c’è nessuna questione politica dietro le dimissioni della Semino“, spiega Felis. Quindi nessun rapporto particolare con la Semino, anzi: c’era intesa con Nicoletta Albano. “Come incaricata Caritas dell’epoca – aggiunge l’ex consigliere di minoranza -, ho sempre fatto riferimento alla dottoressa Albano con la quale, pur essendo io esponente della minoranza, ho intrattenuto ottimi rapporti“.

“Ricordo perfettamente – sostiene ancora Felis -, per quanto riguarda la targa Morasso, voluta dalla sindaca Semino, che era stato l’assessore esterno Filippo Carrea a dare la massima disponibilità e un aiuto fondamentale all’iniziativa“. Parole che smentiscono la tesi della difesa Albano secondo la quale tutta la maggioranza era contro questa iniziativa. Non solo: l’avvocato, a sostegno della sua tesi, ha indicato la presenza di Gianluca Griffò, solo dal 2020 capogruppo di maggioranza, alla cerimonia: “Griffò – dice ancora Felis -, all’epoca era solo un privato cittadino e aveva precedentemente organizzato una mostra fotografica in alcuni locali di via Mameli sull’attività delle lavoratrici della storica fabbrica gaviese. Mario Compareti, all’epoca anch’egli consigliere di minoranza, ed io siamo solo stati presenti con altre decine di cittadini ad assistere alla posa della targa. Assicuro che non abbiamo avuto nulla a che fare con la vicenda della targa e non c’è nessuna questione politica dietro le dimissioni della Semino“.