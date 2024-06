L’artista Stefano Ogliari Badessi è l’ideatore del progetto ‘Bosconauti’, una realtà immersa nei boschi al confine tra la Liguria e il Piemonte, che offre la possibilità di recuperare il proprio rapporto con la natura. Su GoFundMe ha avviato, da Grondona, una raccolta fondi per piantare quattrocento nuove piante in occasione dei suoi quarant’anni. “Ne voglio piantare quattrocento – spiega – per creare un progetto condiviso, dedicato ai camminanti di questi sentieri, alla valle e alle comunità adiacenti e a chiunque voglia venire a godersi i frutti di questo disegno”. “Creeremo insieme – scrive – una Food Forest, daremo forma a un ecosistema commestibile”. “L’obiettivo primario – prosegue – sarà di lavorare sull’autosufficienza alimentare ma ci sono anche altri obiettivi come aumentare la fertilità del suolo, creare un consolidamento idrogeologico, dare un supporto al microclima e alla biodiversità, aiutare le api e gli apicoltori, offrire corsi di formazione etc”. Le piante saranno messe a dimora tra ottobre e novembre. Il costo di ogni pianta sarà di 15 euro.

“Nel frattempo – aggiunge Stefano – organizzeremo un corso di permacultura e formeremo gruppi di volontari per la piantumazione. Oltre all’acquisto delle piante, parte del ricavato sosterrà i costi dei pali e della rete che le proteggerà dagli animali selvatici e un’altra parte sarà destinata al compost, alla torba e agli esperti che condivideranno il loro sapere”. La raccolta fondi, che ha un obiettivo superiore ai 5mila euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/400-piante