La Polizia Stradale di Alessandria, con il personale dei Distaccamenti di

Acqui Terme e Tortona, ha effettuato controlli per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il servizio ha visto impegnate due pattuglie e sono stati controllati 21 veicoli con i rispettivi conducenti e passeggeri, per un totale di 38 persone, di cui quattro conducenti sono risultati in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico tra 0,80 g/l e 1,5 g/l, che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, provvedendo al ritiro della patente di guida, con contestuale decurtazione per un complessivo di 40 punti patente.

Le pattuglie della Sottosezione Autostradale di Ovada sono intervenute per i

rilievi di un incidente stradale verificatosi sull’autostrada A/26 Genova–Gravellona, dove uno dei conducenti coinvolti è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso ben 4 volte superiore al limite massimo consentito, per cui è stato deferito alla Procura e gli è stata ritirata la patente di guida.