La fibra ottica non arriva e neppure la soluzione adottata nel 2021 ha risolto il problema: nella frazione di Pratolungo di Gavi resta il problema dell’assenza di un connessione e di un segnale telefonico internet decenti.

Nel 2020 il commissario prefettizio del Comune di Gavi aveva ricevuto una petizione da Pratolungo sull’argomento: il piano Banda ultra larga del governo Renzi ha escluso le località più periferiche, almeno finora, per cui a Pratolungo, come in molte altre parti del territorio, c’erano difficoltà per chi deve lavorare e studiare. Gli abitanti chiedevano di trovare una soluzione e l’anno dopo l’amministrazione comunale entrata in carica a settembre del 2020 aveva autorizzato la ditta Mavian max di Tortona a installare un’antenna presso la vasca dell’acquedotto a Monterotondo per far arrivare il segnale a Pratolungo. Neppure questo intervento ha però risolto il problema.

Adesso l’amministrazione comunale intende affidarsi alla tecnologia 5G con l’installazione di un’antenna vicino al cimitero di Pratolungo da parte della società Inwit, che si è aggiudicata insieme a Vodafone e Tim il bando 5G del governo, finanziato dal Pnrr. Il Comune è arrivato a questa soluzione dopo aver preso contatti con il Ministero dell’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Da qui il sopralluogo dei tecnici di Inwit, che hanno indicato come ideale per l’installazione di un impianto in un terreno di proprietà comunale vicino al cimitero. Il Comune ricaverà 3mila euro di canone di affitto all’anno. E’ previsto un ulteriore sopralluogo, a seguire la stipula di una convenzione tra l’ente e la società di telefonia.