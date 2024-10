Tutto tace ancora sui tempi del cantiere della 160 a Carrosio. Aperto nel 2016 per allargare circa 100 metri di strada, è ancora operativo dopo ben 8 anni, di cui 7 con tanto di semaforo per il senso unico alternato. Richiesto dalla Provincia come compensazione legata al Terzo valico, è stato lasciato in totale balìa del Cociv, che lo ha affidato a imprese che in alcuni casi sono sparite. La Provincia, interpellata sull’andamento dei lavori, ha sempre risposto che tocca al Cociv dare informazioni. Da qualche settimana, realizzato il muro lato monte dove è stata notevole la quantità di amianto ritrovata, l’attività si è spostata sulla carreggiata verso il torrente Lemme, dove deve essere sistemata una frana considerata molto pericolosa. Il senso unico alternato resta ovviamente in vigore ma sui tempi di conclusione dei lavori il Cociv non risponde e il Comune, con il sindaco Corrado Guglielmino, dice che non è stato comunicato nulla a tal proposito. Si sa solo che devono essere realizzati micropali profondi 20 metri per sostenere la strada. Legambiente Val Lemme, non a torto, parla di “cantiere vergogna“.