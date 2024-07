Una sessantina di nuovi fari a risparmio energetico per illuminare il Forte di Gavi. Il nuovo sistema sarà inaugurato venerdì 12 luglio con un evento al campo sportivo Pedemonte di Gavi alle 22,30. I lavori, appaltati dalla Direzione regionale dei musei, sono durati circa un anno e sono stati eseguiti dalla Dark Light di Novi Ligure. Il titolare, Giacomo Lolaico, spiega: “Per noi è motivo di orgoglio aver contribuito a rendere ancora più bello quello che è uno dei monumenti architettonici e storici più importanti del nostro territorio. I lavori sono durati un anno e hanno visto la stretta collaborazione tra la nostra azienda e la Residenze Reali Sabaude – direzione museale, e in particolare, con il direttore del Forte di Gavi, Riccardo Vitale”. Il nuovo sistema di illuminazione, basato sulla tecnologia RGB White LED, è composto da 59 fari che illumineranno i bastioni del Forte da ogni angolazione attraverso un innovativo sistema computerizzato che gestirà tutti i parametri di illuminazione.

“Grazie alla tecnologia totalmente sviluppata da Dark Light – spiega l’azienda novese – che consente un controllo totale dell’illuminazione, il Forte e i suoi bastioni verranno presentati nel loro massimo splendore mettendo in risalto le particolari pendenze e angolazioni uniche nel loro genere”. I fari, denominati ForteLed, sostituiscono un impianto di vecchia concezione ad illuminazione statica. Venerdì, l’appuntamento per le autorità e i giornalisti sarà alle 20,30 per la conferenza di presentazione, sempre presso lo stadio Pedemonte.