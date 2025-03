L’associazione “Io non ho paura del lupo” e il progetto LIFE WolfAlps EU lanciano “Il

lupo e noi: conoscere per coesistere”, mostra fotografica e didattica realizzata

insieme ai fotografi naturalisti André Roveyaz e Francesco Guffanti del progetto

Nuovi Equilibri, in programma dal 7 aprile al 31 maggio nella sala conferenze della sede delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, invia Umberto I a Bosio.

Ideata all’interno delle iniziative di stewardship che il progetto europeo dedicato al lupo mette in campo insieme a vari portatori di interesse, la mostra affianca le immagini dei due fotografi valdostani a pannelli conoscitivi dedicati al predatore e alla sua etologia.

“Un viaggio fotografico nato da una ricerca di tracce invisibili, lunghe attese e conversazioni silenziose con il paesaggio alpino”: è così che i fotografi André Roveyaz e Francesco Guffanti hanno descritto la realizzazione delle fotografie che compongono questa mostra e che hanno dato vita al più ampio progetto editoriale “Nuovi Equilibri”.

Un naturale ritorno, quello del lupo , spiegano gli organizzatori, che necessita di un racconto che sappia unire l’etologia e le caratteristiche della specie alle buone pratiche che tutti dovremmo apprendere e mettere in atto per coesistere con questo predatore. Da qui nasce “Il lupo e noi: conoscere per coesistere” una mostra fotografica da osservare, ma anche da leggere, imparando a comprendere il lupo al di là dei pregiudizi e delle esaltazioni che spesso caratterizzano la percezione di questa specie.