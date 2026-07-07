Il Museo “Lazagna” esce dalle mura

Il Museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera “G.B. Lazagna” lascia temporaneamente le storiche sale di Palazzo Spinola a Rocchetta Ligure per un’iniziativa speciale. Sabato 11 luglio, l’istituzione promuove “Sulle orme di Staffora”, un doppio appuntamento culturale e naturalistico pensato per far rivivere la memoria della lotta di Liberazione direttamente nei luoghi in cui si è svolta. L’evento unisce divulgazione scientifica, ricerca d’archivio e valorizzazione del paesaggio appenninico. Il titolo della rassegna è un doveroso omaggio a Ermes Alberto Piumati, noto con il nome di battaglia “Staffora” (dal torrente omonimo). Nato a Godiasco nel 1915 e reduce dal fronte russo, Piumati fu una figura chiave della Resistenza nell’Oltrepò Pavese e nel Tortonese. Dopo aver guidato la Brigata “Cornaggia” e la Brigata Autonoma “Staffora”, la sua vita si interruppe tragicamente il 31 gennaio 1945: sorpreso nel sonno durante un rastrellamento nazifascista, venne catturato e trucidato a Biagasco di Pozzol Groppo insieme alla giovane fidanzata e compagna di lotta, Anna Maria Mascherini, e ad altri quattro partigiani. La giornata si articola in due momenti principali, pensati per offrire un’esperienza immersiva a 360 gradi. Il primo appuntamento è un trekking tra i boschi che circondano l’antico borgo di San Sebastiano Curone, nodo strategico per i collegamenti clandestini tra Piemonte, Lombardia e Liguria durante la guerra. I partecipanti saranno accompagnati da un binomio d’eccezione: Angelo Guerrini (storico) e Michele Soffiantini (guida ambientale escursionistica). Lungo un percorso accessibile e ombreggiato, il racconto delle strategie partigiane si alternerà alla lettura scientifica del paesaggio (flora, fauna e geomorfologia locale). L’obiettivo: “Portare il museo fuori dal palazzo significa far parlare le pietre, i sentieri e gli alberi che hanno assistito alla lotta di Liberazione”, spiegano gli organizzatori. Allw 17.00 ci si sposterà nel cuore di San Sebastiano Curone, presso la Casa del Principe, sede dell’Archivio Piero Leddi (maestro della pittura del Novecento che ha raccontato la trasformazione della cultura contadina). Il ricercatore e storico Jeff Quiligotti (collaboratore del Museo “Lazagna” e dell’ISRAL) condurrà un approfondimento sulla memorialistica partigiana. Attraverso l’analisi di diari, lettere e memorie autografe, si cercherà di esplorare non solo l’aspetto militare, ma soprattutto il lato umano, le paure e la quotidianità di chi scelse la via dei monti.

Camminata Km 9 – dislivello + 350 mt circa – Livello E – Appuntamento a San Sebastiano Curone Parcheggio di Via Lorenzo Perosi alle ore 10 – Pantaloni lunghi (consigliati) e scarpe tecniche. La partecipazione alla camminata è a numero chiuso per garantire la sicurezza e la qualità dell’esperienza didattica, prenotazioni entro venerdì 10 luglio. Per prenotare: 349 5645231 – 348 1497024 –