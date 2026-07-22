Il respiro del Tango conquista il Castello di San Cristoforo

Un’atmosfera raccolta, intrisa di memoria, ritmo e travolgente passione. Domenica 26 luglio alle 21.00, gli spazi storici della Sala del Torchio, all’interno del Parco del Castello di San Cristoforo, ospiteranno “Anima Tango”, settimo appuntamento della XII edizione delle Settimane Musicali Internazionali. La rassegna propone una serata interamente focalizzata sulla forza espressiva del tango, offrendo al pubblico un itinerario che intreccia le radici popolari rioplatensi, la rivoluzione del nuevo tango novecentesco e le più recenti fascinazioni del panorama contemporaneo. Sul palco salirà il Nuovo Trio Accord, formazione cameristica composta da Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D’Amato al violoncello e Manuel Petti alla fisarmonica. I tre virtuosi vantano una solida intesa artistica maturata in anni di collaborazione, unita a un profondo rigore interpretativo che spazia dal grande repertorio classico alle contaminazioni popolari. Minichiello e D’Amato, docenti di Conservatorio e colonne del Quartetto Meridies, vantano un’intensa attività concertistica internazionale. Manuel Petti, fisarmonicista, pianista e arrangiatore, porta in dote un eclettismo affinato tra collaborazioni d’eccellenza (tra cui l’Orchestra Casadei) ed esibizioni nei principali contesti europei e americani.

Il cuore del programma sarà dedicato alla musica di Astor Piazzolla, figura cardine che ha saputo decontestualizzare il tango dalle balere per proiettarlo nelle sale da concerto di tutto il mondo. Attraverso capolavori come Adiós Nonino, Oblivion, Meditango, Violentango ed Escualo, il trio esplorerà la duplice anima della scrittura piazzolliana: ora intima e malinconica, ora impetuosa e fortemente teatrale. Il percorso sarà impreziosito da storici capisaldi del genere, come Por una cabeza di Carlos Gardel e La Cumparsita di Gerardo Matos Rodríguez, affiancati da pagine di sensibilità europea come Tango pour Claude di Richard Galliano e l’intramontabile poesia de Il postino di Luis Bacalov, colonna sonora della celebre pellicola cinematografica. Momento clou della serata sarà la prima esecuzione assoluta di “Tapum”, nuova creazione del compositore e ricercatore italiano Fabrizio Nastari. La composizione di Nastari — la cui ricerca musicale si distingue per l’uso dell’ironia, del contrasto e per la rielaborazione inattesa del materiale sonoro — stabilirà un dialogo inedito con la tradizione del tango, proiettandone gesti e pulsioni nel linguaggio d’avanguardia del XXI secolo.