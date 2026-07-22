L’ennesima lite in famiglia, scaturita a Novi Ligure da una richiesta insistente di denaro, sfocia nell’arresto di un 20enne già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti.

I Carabinieri di Novi intervengono in un’abitazione nella zona dello stadio a seguito della chiamata al 112 effettuata dai genitori, ormai esausti dopo l’ennesima aggressione e dai reiterati comportamenti violenti del figlio. Giunta sul posto, la pattuglia riscontra immediatamente evidenti danneggiamenti a diversi arredi e oggetti domestici, presi di mira dal giovane durante lo scatto d’ira. Dagli accertamenti e dai successivi approfondimenti condotti nell’immediato, emerge un quadro chiaro di vessazioni continue che da tempo turbavano il clima familiare e la tranquillità del vicinato. Nonostante i ripetuti episodi del passato, le vittime trovano soltanto nella circostanza la forza di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il giovane viene arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e condotto in carcere ad Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.