In congedo dopo 38 anni nell’Arma dei Carabinieri il Luogotenente Fabio Martina

Oggi 5 agosto 2024, nel giorno del sessantesimo compleanno il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri Fabio Martina lascia il servizio attivo.

Nativo di Domodossola (VB), piemontese d’adozione ma salentino di famiglia, nel 1983 ha conseguito la maturità tecnico-industriale all’Istituto “Ciampini – Boccardo” di Novi Ligure e, dopo un anno di servizio di leva nell’Aereonautica al 15 GRAM di Capo Mele – Andora (SV), ha vinto il concorso da Sottufficiale nell’Arma dei Carabinieri.

Al termine del 39° corso presso la Scuola Allievi Sottufficiali Carabinieri di Velletri (Roma) e Vicenza, nel 1988 ha prestato il giuramento a Bolzano con il grado di Vice Brigadiere presso la Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige” ed è stato destinato al Comando Stazione Carabinieri di Pinzolo (TN) e successivamente di Carisolo (TN) come Sottufficiale in sottordine. Nel 1996, si è trasferito alla Legione Carabinieri “Liguria” con l’incarico di capo cassiere contabile presso il Servizio Amministrativo Gestione Materiali Motorizzazione di Genova. Trasferito al NORM del Comando Compagnia di Alessandria nel 2001, a successivamente assunto il comando della Stazione di Gavi Ligure. In seguito ha prestato servizio al Comando Stazione di Isola del Cantone e al NORM di Novi Ligure, prima di concludere la carriera al Comando Compagnia di Alessandria.

Negli anni, si è occupato di numerose indagini, dai furti in abitazione alle violenze di genere, oltre che del soccorso alla popolazione per gravi calamità e alluvioni, con professionalità e disponibilità, facendosi apprezzare dalle istituzioni locali e dalla cittadinanza. Nel corso dei 38 anni di servizio, ha ricevuto numerose attestazioni di merito. Una su tutte, il 5 giugno 2003, quando è stato premiato dal Presidente della Repubblica con l’onorificenza della Medaglia d’Argento al Valor Civile, unitamente all’Appuntato Scelto Salvatore Romeo, per avere liberato dalla Sede INPS di Alessandria il Direttore pro-tempore e tre impiegati, trattenuti in un ufficio da un uomo armato di revolver, determinato a compiere una strage.

Nel 2019, al culmine della carriera, è stato insignito dal Presidente della Repubblica con la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Appassionato di ciclismo, running e camminate in montagna, condivide la passione per lo sport con la moglie Barbara, che lo ha sempre seguito e supportato nel privato e nella vita professionale.