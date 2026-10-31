Diversi post sui social network avevano segnalato come, nei pressi dei supermercati, i clienti venissero avvicinati da soggetti che chiedevano l’elemosina – talvolta solo per avere indicato un parcheggio libero – ma anche da individui poco raccomandabili che, con fare aggressivo, millantavano presunti danneggiamenti alle proprie autovetture.

I Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno hanno sventato una tentata truffa ai danni di una cliente.

Nello specifico, la donna è stata avvicinata da un uomo che sosteneva di aver subito un danno alla carrozzeria a causa di una sua manovra errata durante il parcheggio. Intimorita ma determinata a non cedere alle insistenze dell’individuo – che pretendeva un risarcimento immediato e in contanti per il presunto danno subito –, la vittima ha contattato il 112 fornendo una descrizione dettagliata dell’uomo.

La pattuglia dei Carabinieri ha sorpreso l’uomo e, una volta accertata la dinamica dei fatti e confermato il tentativo di truffa, lo ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.