300mila euro all’anno per lo staff dei due sottosegretari voluti dall’amministrazione regionale di centrodestra. La denuncia arriva da consiglieri regionali M5s Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio.

“Nello stipendificio regionale voluto dal Centrodestra – dicono – si continua a sperperare risorse, con l’obiettivo di rendere sempre più comode e lussuose le poltrone istituite dal presidente Cirio. Con l’articolo 5 del disegno di legge 81, variazione al bilancio di previsione, è infatti previsto lo stanziamento di 300mila euro annui per dotare i due sottosegretari di un budget per il proprio staff.

I sottosegretari, insieme ai consiglieri supplenti, – aggiungono – erano stati introdotti dal Centrodestra negli ultimi mesi della scorsa legislatura. Al momento pare siano utilizzati esclusivamente per presenziare ad inaugurazioni in pompa magna e tagli del nastro. La Giunta Cirio aveva assicurato che non sarebbero pesati un euro sul bilancio regionale, perché sarebbero stati utilizzati i fondi fino a quel momento destinati ai consulenti esterni del presidente. Di eventuali staff, che costeranno appunto 300mila euro, nessuno aveva mai parlato. Si tratta dell’ennesima beffa – concludono i 5 stelle – per una Regione sempre più assimilabile all’ufficio di collocamento del Centrodestra, che così avrà vita più facile a gestire i continui mal di pancia interni alla maggioranza e i contrasti quotidiani fra i partiti della coalizione. Tanto a chi ci governa non importa… paga Pantalone”.