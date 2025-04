Spaghettata antifascista a Rigoroso per gli 80 anni della Liberazione.

Gli 80 anni della Liberazione a Rigoroso di Arquata saranno festeggiati ricordando la famiglia Cervi e la loro Pastasciutta antifascita. I Cervi, il 25 luglio 1943, offrirono pasta a tutti nella piazza del loro paese, Campegine, in provincia di Reggio Emilia, per festeggiare l’arresto del Duce. Da allora, la Pastasciutta Antifascista è diventata una festa tradizionale di lotta per la libertà, lotta che la famiglia reggiana pagò a carissimo prezzo con la fucilazione dei 7 fratelli Cervi da parte dei fascisti nel dicembre 1943. Rigoroso celebrerà gli 80 anni del ritorno della libertà il prossimo 25 aprile con una Spaghettata antifascista in ricordo dei partigiani e dei fratelli di Campegine a partire dalle 13 davanti alla sede del circolo La Fratellanza. Organizzano l’associazione Arquata Bene Comune e l’Anpi di Arquata e Grondona (prenotazioni: 338-7947664, whatsapp 349-338823469)