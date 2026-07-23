Sono stati necessari 23 voli dell’elisoccorso dei vigili del fuoco per domare l’incendio scoppiato ieri, tra le 14 e 15, sulla collina del Forte, a Gavi.

Nel pomeriggio erano arrivate sul Forte, utilizzando la strada comunale, le squadre dei vigili del fuoco da Novi Ligure e Alessandria con l’autobotte, riuscendo a circoscrivere l’incendio ma, essendo la zona piuttosto impervia, è stato necessario richiedere l’intervento del mezzo aereo, arrivato da Asti nel tardo pomeriggio, che ha prelevato acqua dal lago della Tenuta della Centuriona, concludendo il suo intervento intorno alle 21. Hanno preso parte all’intervento anche le squadre dell’anticendio boschivo (Aib) di Bosio, Tassarolo e Stazzano. Sul posto anche il sindaco di Gavi, Carlo Massa, e il direttore del Forte, Riccardo Vitale.