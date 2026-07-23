Torna in Val Borbera la “Notte del Timorasso”

C’è un angolo di Basso Piemonte dove il grande vino bianco incontra la magia delle sere d’estate. Sabato 25 luglio, dalle 19.00, i riflettori si accenderanno su Rocchetta Ligure per la quinta edizione de “La Notte del Timorasso”, diventata a pieno titolo una delle tappe fisse e più attese del panorama enogastronomico locale. Dal suo debutto nel 2022 come appuntamento ufficiale, il format ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio. Il segreto del suo successo? L’unione perfetta tra due grandi eccellenze vitivinicole del territorio: la struttura complessa del Derthona Timorasso e l’eleganza fresca del Gavi. Un’intesa vincente che ogni anno richiama nel cuore della Val Borbera centinaia di appassionati, turisti e curiosi. Il centro storico di Rocchetta Ligure si trasforma in un circuito del gusto a cielo aperto. Il pubblico può costruire il proprio itinerario tra cantine aperte e degustazione itinerante in un viaggio, calice alla mano, tra i banchi d’assaggio delle migliori realtà vitivinicole locali, per scoprire le sfumature e l’identità profonda dei vini del territorio. Diversi stand gastronomici proporranno le specialità tipiche e i prodotti della tradizione locale, studiati per valorizzare l’abbinamento con le etichette in degustazione. Quando la notte calerà sulla Val Borbera, la degustazione lascerà spazio all’energia della festa. La piazza principale si animerà con il DJ Set curato da Disco-Nnect, pronto ad accompagnare la serata con la giusta colonna sonora e a far ballare i visitatori fino alle prime ore del mattino.

L’appuntamento è dunque fissato per questo sabato a Rocchetta Ligure per una serata all’insegna dei sapori autentici, del divertimento e della passione per questa terra.