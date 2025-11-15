La forza di un campione: Arquata Scrivia premia Pietro Merlo

Il Comune di Arquata Scrivia premia oggi, 15 novembre, alle 11, in municipio, Pietro Merlo con una Medaglia d’Oro al Merito all’atleta che ha trasformato impegno e determinazione in vittorie storiche.

Si tratta din uno dei più alti riconoscimenti civici attribuiti dal Comune.

La decisione dell’Amministrazione comunale arriva a seguito dei significativi successi sportivi ottenuti dall’atleta nel parakarate, disciplina nella quale Merlo si è distinto a livello nazionale e internazionale.

La cerimonia, che si svolgerà alla presenza del Sindaco Alberto Basso e del Consiglio Comunale, vedrà la partecipazione delle autorità civili, delle associazioni del territorio e della comunità arquatese, stretta attorno alla famiglia Merlo.

I rappresentanti dell’associazione Usam Karate sono orgogliosi del percorso sportivo d’eccellenza. Atleta di questa società di Arquata Scrivia, Merlo ha raggiunto risultati di alto profilo che lo hanno portato in breve tempo a diventare un punto di riferimento per il parakarate italiano. Tra i suoi successi più recenti si ricordano:

– la conquista del titolo di Campione Italiano FIJLKAM 2025 nella categoria K30 su carrozzina;

– la convocazione ufficiale nella Nazionale Azzurra per i Campionati Europei di Yerevan;

– la medaglia d’oro ai Campionati del Mediterraneo 2025, in Spagna.

Il Comune riconosce in Pietro Merlo non solo un atleta di valore, ma anche un esempio di determinazione, impegno e inclusione, capace di rappresentare la città con orgoglio e prestigio.

L’intera giunta ringrazia il Consigliere allo Sport Francesca De Franchi per aver profuso passione ed impegno nella realizzazione della Cerimonia solenne per l’atleta, che ha portato in alto il nome di Arquata con risultati di prestigio internazionale.