E’ un 23enne irregolare, già gravato da precedenti e sottoposto all’avviso orale del Questore, l’uomo arrestato a seguito di una lite familiare degenerata in aggressione ai Carabinieri intervenuti per sedarla.

Una chiamata al 112 da parte dei vicini di casa ha allertato la pattuglia sul territorio che, giunta sul posto, ha dovuto contenere una violenta lite, nel corso della quale le attenzioni del 23enne si sono spostate sui Carabinieri, aggrediti con calci, pugni e lancio di oggetti, tra cui anche delle sedie, che il giovane ha gettato addirittura sulla pubblica via dal balcone. Tempestivo l’intervento in supporto di un’altra pattuglia e di un’ambulanza, con i Carabinieri che sono riusciti ad arrestare il giovane e impedire più gravi conseguenze per sé stessi, i parenti dell’aggressore e i passanti.

Arrestato, il 23enne è stato giudicato con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di firma, con divieto di allontanarsi nottetempo dalla propria abitazione.