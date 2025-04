“Il disegno di legge per l’attuazione della norma statale per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili è stato elaborato ma non è ancora stato presentato. Questo perché, dopo l’ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato, si attende la decisione del Tar Lazio sulle norme di attuazione della legislazione statale di riferimento, per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. L’esigenza è quella di avere certezza in merito al quadro normativo statale alla base della legislazione regionale”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati, rispondendo all’interrogazione presentata da Pasquale Coluccio (M5s) sullo stato dell’arte delle legge che interessa fotovoltaico ed eolico in particolare. La proliferazione dei pannelli sulle aree agricole può quindi proseguire senza ostacoli proprio su un territorio, quello della provincia di Alessandria, che risulta il più colpito dal fenomeno in Piemonte.

Coluccio commenta: “Oggi, 15 aprile, con un question time, ho nuovamente sollevato in Consiglio regionale il tema dell’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili in Piemonte. Un tema dirimente per il futuro della nostra Regione e soprattutto per i Comuni della provincia di Alessandria, che devono far fronte ad una mole impressionante di richieste da parte di imprenditori e gruppi privati. Da parte della Regione servono risposte in tempi brevi per regolamentare il settore, senza ulteriori perdite di tempo. Il percorso per la definizione delle aree idonee è stato avviato a livello nazionale nel 2021, ma dopo quattro anni non è ancora giunto a termine. Nel mentre, legittimante, gli operatori economici sono andati avanti per la propria strada, proponendo progetti che rischiano di incidere sulla tutela dell’ambiente e del territorio. Non è ammissibile che dopo tutto questo tempo le amministrazioni pubbliche continuino ad arrancare e non si sia ancora arrivati al dunque. L’assessore Marnati – aggiunge – ha spiegato che le Regioni, per legiferare, dovranno attendere la pronuncia del Tar del Lazio sul ricorso avverso al decreto ministeriale 21 giugno 2024 che, appunto, disciplina l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. L’assessore ha aggiunto che un disegno di legge è stato già discusso in Giunta, in attesa che si chiarisca la situazione.

È evidente, anche in questa situazione, – conclude – come l’arte del rimpallo fra istituzioni regni sovrana. Nel frattempo la provincia di Alessandria sta pagando a caro prezzo questo immobilismo, con parti di territorio di pregio deturpate per i decenni da qui a venire. La politica, ancora una volta, dimostra la sua totale incapacità di tutelare l’ambiente e le realtà locali. Ciò che avviene quotidianamente nell’Alessandrino, sotto gli occhi di tutti, ne è la triste conferma”.