Anche Serravalle Scrivia ha la sua “Notte Bianca”. La prima edizione dell’evento si svolgerà interamente nel centro storico, che verrà chiuso al traffico, mentre i negozi rimarranno aperti.

Serravalle, con le sue due lunghe vie centrali, è da sempre un territorio di passaggio che rende praticamente impossibile organizzare iniziative che coinvolgano e rendano pedonale l’intero paese, senza creare importanti disagi alla viabilità. E’ stato questo il motivo che ha spinto l’Amministrazione, cui preme dar risalto al territorio comunale nel suo complesso, a realizzare eventi che coinvolgano in momenti diversi le varie aree del paese. In questa occasione si è deciso di puntare sul centro storico e sulle attività artigianali e commerciali che animano il borgo più antico.

Dalle 17.00 sarà chiuso al traffico il tratto di via Berthoud che va da Piazza Vittorio Veneto all’intersezione con Piazza XXVI Aprile. Partendo da Piazza Vittorio Veneto si potranno trovare Gonfiabili gratuiti per bambini, il Truccabimbi, l’intrattenimento musicale con il serravallese Dj Forte, spettacoli di magia itineranti con Mago Malvin, il Mercatino di artigianato artistico e locale, punti di ristoro con prodotti del territorio e Food Truck, la Farinata De.Co di Serravalle e il Bar Sport con tavolini all’esterno dei locali; e poi tutte quelle attività, come la Pizzeria del Monumento, la Drogheria Sancristofaro, la Pasticceria Carrea con i suoi buonissimi dolci e le sue De.Co, la Cantina Cervini con i suoi vini e le sue eccellenze, la Storica Osteria “Tre Scalini” e la Bottega “Non Solo Lupi”, che saranno aperte durante la serata nel tratto pedonale.

Rimarranno aperti durante la serata anche i luoghi legati alla cultura archeologica e storico artistica come l’Area Museale di Libarna, presso il Palazzo Municipale, e gli Oratori dei Rossi e dei Bianchi.

Tra le manifestazioni in programma segnaliamo quella che contribuirà alla valorizzazione di Palazzo Grillo, uno degli edifici storici più importanti è suggestivi di Serravalle. Nel cortile di Palazzo Grillo alle 21, l’Assessorato alla Cultura e l’Associazione storico culturale Chiketè organizzano l’evento “Collezionare la memoria. Dai Whisky della Scozia alla Serravalle di Gambarotta”.

Sempre alle 21 Giovanni Castanò presenterà la sua collezione, tra le più importanti d’Italia, di bottiglie e oggetti legati alla produzione di whisky scozzese e di bottiglie, gadget e oggetti prodotti dalla Gambarotta, una delle fabbriche storiche di Serravalle e nota a livello nazionale per la grappa Libarna dall’inconfondibile bottiglia;

Alle 22.00, sempre presso la corte di Palazzo Grillo, seguirà il concerto del gruppo “Tri Martolod” che proporrà musica bretone, ballate irlandesi e antiche canzoni inglesi per immergerci nell’atmosfera tipica dei luoghi di origine del whisky.

In esposizione per tutta la serata, dalle 18 alle 24, diversi oggetti tratti dalla collezione.

La realizzazione è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione turistica Pro Loco, l’Associazione Commercianti Serravallese, l’Associazione storico culturale Chieketè, l’Associazione Nazionale Alpini, Libarna Arteventi e l’Associazione Oltregiogo Fotografia.