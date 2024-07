A Lerma “Al chiaro di luna”,  il concerto di Alberto Lodoletti.

Il Festival Settimane Musicali Internazionali fa tappa a Lerma, piccolo paese di origine medioevale posto fra le colline dell’Alto Monferrato e le alture della Liguria.

Sarà la Sala Polifunzionale del Comune di Lerma ad ospitare sabato 6 luglio, alle 21 il recital pianistico “Al chiaro di luna” eseguito da Alberto Lodoletti.

Il programma si apre con l’omonima Sonata di Beethoven Op.27 no.2 prosegue con i due romantici per eccellenza, Chopin e Liszt, di cui il pianista presenta alcuni celebri capolavori.

In particolare due brani-miniature di Chopin come la Fantasia Improvviso e il 2º Scherzo.

Con Franz Liszt si conclude il programma attraverso il diabolico e virtuosistico Mephisto-Walzer e la celebre Rapsodia Ungherese no.2, inframezzati dalla calma della terza Consolazione.

Un programma ricercato e virtuosistico che evidenzia la ricercatezza del Festival, in un paesaggio carico di bellezza naturale e tesori architettonici, primi fra tutti il Castello, riedificato dagli Spinola nel 1499 e, simbolo del piccolo borgo, si erge su una rocca che sovrasta il fiume Piota.

Lerma è tra le new entry della decima edizione del Festival nato per diffondere la musica classica ma che ha il merito di far scoprire un territorio affascinante.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla raccolta fondi a favore della LILT per interventi in ambito oncologico a livello provinciale.