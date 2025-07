La strada della Lomellina resterà chiusa anche durante la vendemmia

La Provincia, come sempre, non ha soldi per sistemare il cedimento del fondo stradale nel territorio di Novi.

Chiusa da marzo, la strada provinciale della Lomellina non riaprirà neppure in vista della vendemmia, a settembre. Quattro mesi fa, un tratto della 158 ha ceduto nel territorio di Novi Ligure a causa di infiltrazioni di acqua: uno scalino profondo 20 centimetri nell’asfalto aveva spinto la Provincia a installare dei blocchi di cemento per impedire il transito a qualsiasi automezzo. Secondo quanto riporta La Stampa, Palazzo Ghilini non ha si soldi per intervenire anche se basterebbero circa 300mila euro. Gli amministratori provinciali hanno chiesto i soldi allo Stato mai i tempi sono lunghi. Il disagio maggiore riguarda le aziende del Gavi docg: con la raccolta delle uve impossibile far arrivare le autocisterne se non con percorsi lunghissimi e poco agevoli.