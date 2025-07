Torna “La Val Borbera fa battere il cuore” nella sua 6° edizione, due sabati e un venerdì dedicati alla salute con visite ed informazioni sanitarie. La manifestazione, che si terrà venerìi 18 e sabato 19 luglio a Cabella Ligure e sabato 26 luglio ad Albera Ligure e Cantalupo Ligure. Un’occasione unica per gli abitanti della Val Borbera, aperta anche ai villeggianti, tanti specialisti e operatori della sanità a loro disposizione, gratuitamente, per effettuare visite di prevenzione, screening, valutazioni ed informazioni sanitarie oltre a nozioni di primo soccorso per adulti e bambini.

Si inizia venerdì 18 luglio a Cabella Ligure presso l’ambulatorio di Via Martiri della Libertà 8, la ditta Akodoc effettuerà uno screening preventivo per un eventuale insufficienza venosa cronica con VenoSceen sistema non invasivo a luce infrarossa. Sabato 19 Luglio a Cabella Ligure, presso gli ambulatori del distretto sanitario al mattino, grazie alla disponibilità anche di alcuni medici specialisti, saranno effettuate visite gratuite di Cardiologia, Otorinolaringoiatria e Ginecologia. Presso il Pala Vittoria sarà invece allestita la postazione LILT- Lega Italiana Lotta Tumori della provincia di Alessandria, che metterà a disposizione un punto informativo e specialisti dermatologi per l’esecuzione di visite mediche gratuite per la prevenzione dei tumori della pelle”. E sempre al Pala Vittoria sarà possibile valutare anche il proprio rischio diabete con il controllo della glicemia effettuato a cura dei volontari Lions Club Val Borbera e Spinti.

Sarà allestito, sia dal Pala Vittoria, sia presso gli ambulatori, un punto, a cura della ASL Provinciale, di informazione per prenotare ed effettuare le vaccinazioni presso le sedi vaccinali del distretto di appartenenza con brochure promozionali. Alle 11 al Pala Vittoria ci sarà un interessante l’incontro con il dottor Vittorio Demicheli, epidemiologo, che presenterà l’argomento “digiuno intermittente” benefici e limiti di uno stile di vita.

La manifestazione proseguirà sabato 26 uglio a Cabella Ligure dalle 9.00 alle 13:30 dove si potrà effettuare visita di prevenzione con lo specialista di Urologia.

Sabato 26 luglio ad Albera Ligure, in collaborazione con la locale Pro Loco dalle 9.00 alle 12.30 saranno effettuabili visite gratuite di prevenzione con la specialista di Otorinolaringoiatria. Alle 11.00 presso la struttura coperta vicino al campo sportivo, gli istruttori CRI forniranno nozioni di primo soccorso, disostruzione vie aeree adulto e pediatrico e incidenti domestici.

A Cantalupo Ligure, sempre in collaborazione con la locale Pro Loco, la mattinata del 26 luglio sarà dedicata alle visite gratuite dello specialista Senologo presso l’ambulatorio.

Tutte le visite specialistiche e gli screening sono gratuiti ma saranno effettuati in base alla disponibilità di posti e su prenotazione al numero 3383162138, anche via whatsapp.

La manifestazione è organizzata da Associazione Culturale Roba da Streije e Pro Loco di Cabella Ligure, con la collaborazione della Pro Loco di Albera Ligure, della Pro Loco di Cantalupo Ligure e il patrocinio dei Comuni interessati. La manifestazione si avvale di prestigiose collaborazioni in campo sanitario e sociale: l’ASL provinciale, la LILT, la CRI – Comitato di Vignole Borbera ed il LIONS Club Val Borbera e Spinti, oltre alla ditta AKODOC, che l’anno scorso ha effettuato il test sulla densità ossea MOC e quest’anno effettuerà test sul reflusso venoso.