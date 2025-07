Da lunedì 21 luglio il ponte sul Po di Bressana Bottarone (Pavia) sarà completamente chiuso al traffico ferroviario, e parzialmente al traffico stradale con senso unico alternato mattina – pomeriggio e chiusura notturna, fino al 29 agosto compreso. Lo ricorda Andrea Pernigotti, presidente dell’Associazione pendolari novesi (Apn).

“A causa di ciò, i treni e bus del mattino 2300A (bus), 2302, 2304 e 1360 (bus) – dice – sono attestati a Voghera dove, all’esterno della stazione, vi saranno in attesa autobus sostitutivi di Trenord ogni 15 minuti. Una volta arrivati a Pavia sarà possibile proseguire per Milano con treni suburbani S13, ogni 30 minuti”. La sera analogo discorso al contrario: “Da Milano a Pavia in treno, fino a Voghera in bus, e poi fino a casa con i treni 2301, 3303A (bus), 2305 e 2339+2339A”.

“Ci rendiamo conto – aggiunge Pernigotti – che un viaggio simile equivale a una vera e propria avventura, e perciò ci siamo ingegnati a mettere a punto un piano B, che vale solo per chi va a Milano, non per andare a Pavia:

Andata:

TI RV 2102 Novi 6:24 => Alessandria 6:39;

TN REG 10026 Alessandria 6:50 => Milano San Cristoforo 8:13 / Milano Porta Genova 8:22.

Ritorno:

TN REG 10063 Milano San Cristoforo 17:14 => Alessandria 18:43 – TI RV 2107 Alessandria 18:52 => Novi 19:09 oppure TI IC 519 Alessandria 19:02 => Novi 19:14 oppure TI RV 21397 Alessandria 19:31 => Novi 19:43;

TN REG 10067 Milano San Cristoforo 18:14 => Alessandria 19:43 – TI RV 2141 Alessandria 20:31 => Novi 20:43.

Milano San Cristoforo è capolinea della linea di metropolitana MM4 con interscambio M3 e M1.

“Sta al singolo utente – spiega il presidente dell’Apn – scegliere quale sia la soluzione migliore, che può essere anche andare in automobile oppure non andare: personalmente, queste ultime due le ritengo equivalenti a una sconfitta. A proposito: per non farsi mancare nulla, sono anche previsti lavori e chiusure sull’autostrada A7”.

Intanto, domani, 18 luglio, alle 11, punto stampa del M5S alla stazione di Genova Piazza Principe con i deputati Valentina Barzotti, Antonino Iaria, Roberto Traversi, il senatore Luca Pirondini, l’europarlamentare Gaetano Pedullà, il capogruppo al consiglio regionale ligure Stefano Giordano, il consigliere regionale piemontese Pasquale Coluccio e il coordinatore provinciale di Pavia Simone Verni. Il punto stampa si terrà all’ingresso principale della stazione, sotto il porticato antistante piazza Acquaverde.

I portavoce faranno il viaggio del disagio partendo da Milano Rogoredo alle ore 7.38 per fare tappa a Voghera (dalle 8.15 alle 8.56), Tortona e arrivare a Genova alle ore 10.25.

Tra le 9.05 e le 9,36 presso la stazione di Tortona è previsto un incontro con il Presidente comitato pendolari Novi ligure, Andrea Pernigotti.

“La chiusura del Ponte di Bressana sta paralizzando la linea ferroviaria Milano-Genova gettando le basi per un’estate infernale tra lavori e disagi per pendolari, turisti e aziende, nonché al trasporto merci. Il Movimento 5 Stelle da mesi si è mobilitato per chiedere che vengano previste misure concrete per attenuare l’impatto della chiusura del ponte, garantendo soluzioni alternative efficaci e sicure per tutti gli utenti interessati. Purtroppo, la maggioranza di Governo tace mentre il ministro Salvini sigla, senza alcuna vergogna, l’accordo di programma per avviare i lavori per il Ponte sullo Stretto. Per quello, dunque, sì dell’esecutivo benché si traduca in miliardi sprecati, mentre per i pendolari solo disagi assicurati”, commenta la delegazione M5S.