L’Arma in festa per Natale Toccalino, ex carabiniere di 101 anni

Il Comando Provinciale di Alessandria, in nome di tutti i Carabinieri dell’Arma, festeggia il Carabiniere in congedo Natale Toccalino, 101 anni, a Novi Ligure. Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha inviato da Roma una lettera di auguri al carabiniere Toccalino, omaggiandolo di una riproduzione in argento di una sciabola dei Carabinieri a cavallo. È stato il Comandante Provinciale di Alessandria, Giovanni Palatini, a consegnare con i propri auguri gli omaggi del Comandante Generale, insieme a un gruppo di colleghi della Compagnia di Novi Ligure. Oltre un secolo di vita per una ricorrenza festeggiata nel solco del motto dell’Arma: “Nei secoli fedele”.

Natale Toccalino, nato ad Albera Ligure, il 23 dicembre 1923 da una famiglia di contadini e allevatori di bestiame, nel 1942, all’età di 18 anni, ha presentato domanda per il servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri e, dopo il corso da allievo presso la Caserma Cernaia di Torino, è stato assegnato alla Stazione Carabinieri di Paesana (Cuneo). Nel 1945, al termine della guerra e del servizio militare, ha fatto ritorno al paese natale e negli anni successivi si è trasferito prima a Pozzolo Formigaro da una zia paterna, nel 1952, e successivamente a Novi Ligure, dove vive tuttora e dove all’epoca lavorava presso l’azienda Italsider, come operaio specializzato, fino al pensionamento del 31 dicembre 1983. Nel frattempo, nel 1956 ha sposato l’amata Maggiolo Maria e fra il 1958 e il 1962 sono nati i figli Marco e Graziella, che l’hanno reso successivamente nonno.