L’ascensore per il Forte sarà gestito direttamente dal ministero dei Beni Culturali e quindi si potrà fare. Come rivela il sindaco di Gavi, Carlo Massa, c’è già un documento firmato tra il Comune e la Direzione regionale dei musei del Piemonte, gestore della fortezza e, a questo punto, sarebbe tutto a pronto per la gara d’appalto dei lavori. L’opera costa circa 6 milioni di euro, 4 milioni di fondi ministeriali, il resto dal Pnrr. A dicembre del 2023 il Consiglio comunale di Gavi aveva votato una delibera con quale il Comune chiedeva che la gestione fosse affidata a una società privata poichè le casse comunali non potevano sostenere questi costi, se non aumentando le tasse ai gaviesi. Due mesi dopo la Direzione regionale dei musei del Piemonte aveva gettato la spugna. Ora, pur di non perdere l’importante finanziamento, il ministero ha deciso di procedere.