Due appuntamenti di rilievo con l’edizione 2024 dell’Attraverso Festival nel Novese. Domani, 17 luglio, l’Abbazia di San Remigio, a Parodi Ligure, alle 18,30 ospiterà con ingresso gratuito Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, protagonista dell’evento “Il Museo e le sfide del futuro: Ricerca, inclusione e transizione digitale”, nel quale parlerà del cambiamento e dell’evoluzione delle grandi istituzioni culturali.

«I musei non solo custodiscono la memoria: la costruiscono – dice Greco -. Sono organismi viventi. E sono fatti di donne e di uomini che ogni giorno si interrogano sulla biografia degli oggetti. Piccoli passi dai quali le generazioni successive potranno partire.»

Venerdì, invece, appuntamento clou a Libarna, a Serravalle Scrivia, dove alle 18,30 si esibirà Angelo Branduardi, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, nel concerto dal titolo “Confessioni di un Malandrino“. Il menestrello della musica italiana porta la sua arte nella suggestiva area archeologica nell’evento organizzato dall’Attraverso festival insieme all’associazione Libarna Arteventi. “Con Confessioni di un malandrino Angelo Branduardi – dicono gli organizzatori . presenta una versione particolare dei suoi brani più celebri, riportando sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale. Le sue canzoni, capaci di fondere mirabilmente musica e poesia, basate su melodie medievali e rinascimentali combinate con il folk e la tradizione celtica, affondano a piene mani nella spiritualità, elemento fondamentale che per Branduardi rappresenta “il tentativo di guardare al di là della porta chiusa, di scorgere ciò che non c’è ma che si vorrebbe che ci fosse”. Ingresso, 25 euro. Info: www.attraversofestival.it

https://www.facebook.com/ATTRAVERSOFESTIVAL/;