Non si farà l’asilo nido a Cà del Sole, a Serravalle Scrivia. Gli amministratori comunali, dopo aver approvato il Documento di indirizzo alla progettazione, si sono resi conto che l’opera prevista in via Mascagni non era fattibile e hanno rinunciato ai 480mila euro di finanziamento su una spesa di circa 1 milione di euro. Le motivazioni sono riportate nella delibera di giunta del 10 luglio: la creazione di una struttura nuova, non vicina a quella esistente, avrebbe determinato costi aggiuntivi per energia

elettrica, riscaldamento e acqua; inoltre, ci sarebbe stati costi aggiuntivi anche per educatori e personale addetto ai servizi ausiliari mitigati, solo in parte (30%) dalle entrate delle rette a carico delle famiglie e l’attuale situazione del bilancio, nella parte corrente, non consente l’assunzione di ulteriori spese del genere, spese che non verrebbero coperte neppure

da un eventuale incremento dell’IMU o dell’addizionale comunale. Infine, le richieste di accesso al nido comunale non hanno mai determinato liste di attesa tali da

soddisfare l’offerta indicata nel bando del Ministero dell’Istruzione, cioè 20 posti aggiuntivi rispetto agli attuali 32.