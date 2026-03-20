Lerma: accordo con l’Unione sullo scuolabus, il sindaco non si dimette

Accordo tra il Comune di Lerma e l’Unione montana Dal Tobbio al Colma sullo scuolabus utilizzato per portare i bambini nella scuola di Mornese. L’intesa è stata approvata chiudendo il contenzioso che da mesi teneva banco, da quando cioè, a fine dicembre, Pino Coco, alla guida dell’ente montano, aveva annunciato “rigore” per il 2026 dopo che nel bilancio dell’Unione era emerso un disavanzo di 125 mila euro. Una buona fetta, 59 mila euro, era da addebitare al mancato pagamento del servizio scuolabus dal 2021 da parte del Comune di Lerma.

Il sindaco, Bruno Aloisio, pur avendo votato contro il bilancio dell’Unione dove veniva dichiarato il “rosso”, si era detto pronto a pagare ma i suoi assessori e il segretario comunale erano di altro avviso poiché sarebbero mancati i documenti attestanti il debito. Aloisio aveva annunciato la volontà di “tornare a fare il nonno”, cioè a dimettersi ma, alla fine, la crisi di giunta è stata evitata. Prima di approvare la delibera la giunta aveva voluto richiedere un parere a un legale, che ha confermato la necessità di pagare.

Il Comune compenserà i 59 mila euro che deve all’Unione con il credito di 24 mila euro per il vigile prestato all’ente montano.