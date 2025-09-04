L’estate di Dernice termina con la Festa del Montebore

Si chiude con una nota di gusto e tradizione l’edizione 2025 di SuperDernice, la rassegna che ha animato l’estate del borgo offrendo un ricco calendario di appuntamenti culturali, musicali e d’intrattenimento, che hanno attirato un folto pubblico. L’appuntamento finale è fissato per domenica 7 settembre con la tradizionale Festa Montebore E’, dedicata al celebre formaggio.

L’evento, che si terrà nell’omonima frazione, sarà l’occasione per celebrare un prodotto unico, frutto di una storia antica e di un’arte casearia artigianale che lo rendono un vero e proprio simbolo del territorio. “Montebore E’”, è un’occasione di festa e di confronto, dove protagoniste sono le attività agricole e artigianali che negli ultimi venti anni sono state recuperate e, hanno generato eccellenze enogastronomiche come, appunto il formaggio Montebore, il salame nobile del Giarolo, la carne all’erba, il tartufo bianco delle terre del Giarolo, la ciliegia di Garbagna, le pesche di Volpedo, i vini rossi e bianchi, in particolare il Timorasso.

Dalle 11 del mattino, per tutta la giornata, i produttori si ritroveranno sul vecchio sentiero dalla rocca a palazzo Malaspina, dalla Costa fino a Parogna di Dernice per cucinare e far degustare “Pass..assaggiando”, quegli antichi sapori che per secoli hanno caratterizzato il territorio della rocca di Folchetto Malaspina, l’eroe triste del romanzo storico dello scrittore ottocentesco Carlo Varese che in questi luoghi aveva individuato i resti del castello.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e l’elenco dei ristoranti, agriturismi, B&B che aderiscono all’iniziativa: www.formaggiomontebore.it – www.derthonalibarna.it