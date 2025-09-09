Gavi: aperitivo al tramonto a sostegno di Pazza Idea e dei disabili

La terrazza della sede del Consorzio Tutela del Gavi, in via Mameli 173 a Gavi, si prepara a ospitare un evento speciale: “Pazza Idea – Aperitivo al tramonto”, in programma per venerdì 12 settembre, dalle 19.00 alle 22.00. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Consorzio Tutela del Gavi e Pazza Idea Cooperativa Solidale Onlus, promette di unire l’eccellenza enogastronomica del territorio a un nobile scopo sociale. Durante la serata, i partecipanti potranno degustare calici di Gavi Docg, accompagnati da prodotti tipici locali, il tutto con la suggestiva atmosfera di un dj set al tramonto. L’evento ha un ingresso con un contributo solidale di 20 euro, il cui ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino. Questo mezzo di trasporto sarà fondamentale per garantire la mobilità delle persone con disabilità seguite da Pazza Idea Cooperativa Solidale Onlus.

Pazza Idea Cooperativa Solidale Onlus è una realtà attiva sul territorio con l’obiettivo di promuovere percorsi di inclusione per persone con disabilità mentale. Attraverso attività di socializzazione, laboratori e servizi di supporto alla vita quotidiana, la cooperativa non solo offre assistenza, ma crea anche opportunità di crescita, autonomia e partecipazione attiva alla comunità.

Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa: «Il Consorzio Tutela del Gavi non è solo custode di un vino e di un territorio, ma anche parte attiva di una comunità. Con iniziative come questa vogliamo sottolineare come possiamo generare valore condiviso, creando occasioni di incontro che diventano anche strumenti di sostegno concreto».

Per facilitare la partecipazione, è previsto un servizio navetta da Piazza Dante a Gavi fino alla sede del Consorzio in via Mameli. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 348 4814919.

(ph.Adriano Giraudo)