Terzo Valico, lavori nel Basso Pieve prolungati fino al 31 ottobre

I lavori per la riqualificazione della viabilità nel Basso Pieve, legati al progetto del Terzo Valico, non si concluderanno il 30 agosto come previsto. È stata infatti necessaria una proroga, che estende l’attività del cantiere fino al 31 ottobre 2025.

L’intervento, che prevede la costruzione di un nuovo cavalcaferrovia e delle relative rampe della Strada Cassano-S.P. 153, è stato affidato all’impresa Manelli per conto del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (CO.CI.V.). La decisione di prolungare la chiusura della strada è stata presa con l’ordinanza dirigenziale 200 del 29 agosto, da sapere il Comune, dopo un’attenta valutazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

La Proroga, dicono sempre dal Comune, è indispensabile per permettere il completamento dei sottoservizi e la realizzazione di una diramazione provvisoria, che consentirà il successivo ripristino della viabilità sulla Strada Cassano-S.P. 153. Le norme di circolazione temporanee, già in vigore dal 19 aprile, rimarranno attive per garantire la sicurezza di operai e automobilisti.