L’estate “Pop” di Attraverso Festival. La cultura diffusa tra i borghi Unesco

Ridare dignità a una parola troppo spesso bistrattata, trasformandola nel manifesto di un viaggio culturale a 360 gradi. È questo l’obiettivo dell’undicesima edizione di Attraverso Festival, la rassegna diffusa che dal 13 luglio al 18 settembre 2026 animerà il Piemonte meridionale. La parola d’ordine di quest’anno è #pop: una dichiarazione d’intenti che punta ad abbattere gli steccati tra i generi, parlando a tutti attraverso l’ironia, la poesia, il teatro e la scienza. «”Pop” è un bellissimo aggettivo, nonostante sia stato, negli anni, ingiustamente bistrattato. Rivalutarlo è un dovere», spiegano le direttrici artistiche Paola Farinetti (Produzioni Fuorivia) e Simona Ressico (Hiroshima Mon Amour). «Abbiamo scelto proprio #pop come parola guida dell’edizione 2026 perché mai come quest’anno attraverseremo tutti i generi dello spettacolo, cercando di parlare a tutti tra risate, musica, teatro e riflessioni profonde sui tempi in cui viviamo.»

Il festival, che dal 2016 porta la cultura nei borghi e nelle città inseriti nella Unesco World Heritage List, si prepara a inaugurare la prima settimana di programmazione (dal 13 al 19 luglio) con un calendario ricchissimo che toccherà sette comuni tra le province di Alessandria, Cuneo e Asti. Il sipario si alza ad Alba (CN), lunedì 13 luglio, nell’Arena Guido Sacerdote del Teatro Sociale G. Busca. Alle 21.00, l’eclettico Paolo Rossi presenterà “Operaccia satirica – Onora i padri e paga la psicologa”. Mercoledì 15 luglio, il festival si sdoppia per la prima volta con due appuntamenti di segno opposto ma ugualmente intensi: Morbello (AL): A Villa Claudia (Località Costa), alle 21.00, il “paesologo” Franco Arminio torna alla prosa presentando il suo ultimo libro “La grazia della fragilità”. A Saluzzo (CN), presso Il Quartiere, sempre alle ore 21.00, Paolo Ruffini porta in scena il monologo“Presente” (posto unico 27 €), un monologo che si propone come un gesto d’amore e un’ode alla gentilezza in un’epoca dominata dall’algoritmo e dall’iperconnessione. Per chi se lo fosse perso a Saluzzo, lo spettacolo “Presente” di Paolo Ruffini replica al Belvedere Marconi di Rocca Grimalda (AL) alle 21.00.

Nel fine settimana il festival tocca il suo apice, esplorando l’animo umano e il destino del pianeta. Venerdì 17 luglio, alle 21 a Serravalle Scrivia alla Tenuta La Bollina, la nota psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli guiderà il pubblico con “Il venerdì delle parole live”, un incontro interattivo dedicato ai rapporti familiari e alla crescita personale. Sempre venerdì, si torna all’Arena Guido Sacerdote di Alba con Ascanio Celestini e il suo “Poveri Cristi” tratto dall’omonimo romanzo, lo spettacolo dà voce alle storie dimenticate delle periferie.

La prima settimana si chiude in due location di grande fascino storico: San Cristoforo (AL): Nel Parco del Castello, alle 21.00, il geologo e divulgatore Mario Tozzi propone “50 sfumature di Sapiens”, un’analisi lucida e provocatoria sul rapporto tra l’uomo, l’ambiente e i cambiamenti climatici. Infine a Rocchetta Palafea (AT), una maratona culturale ai piedi della Torre Saracena. Si inizia alle 18.00 con il filosofo Matteo Saudino (BarbaSophia), a seguire, alle 21.00, l’attore Giuseppe Cederna presenterà “Maestri. Storie, poesia, incontri, illuminazioni”, accompagnato da Walter Porro alla fisarmonica e Nicola Testa alla chitarra.

Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour ETS e Produzioni Fuorivia, nato in collaborazione con l’Ente Aree Protette Appennino Piemontese e con il patrocinio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato UNESCO. I biglietti per tutti gli appuntamenti sono già disponibili in prevendita sul circuito www.mailticket.it. Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo è possibile visitare il sito ufficiale www.attraversofestival.it o i canali social della rassegna.