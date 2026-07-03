Torna in Val Borbera il capolavoro di Felice Giani

Un’estate all’insegna della cultura, dell’arte sacra e della memoria storica. Dal 4 luglio e fino alla fine di settembre, lo storico Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure torna a essere il cuore pulsante del territorio con la riapertura ufficiale del Museo D’Arte Sacra. La stagione 2026 debutta con una grandissima novità: il tanto atteso ritorno in Val Borbera della pala della chiesa di Pallavicino, uno straordinario capolavoro a tema sacro firmato da Felice Giani. Si tratta di un’opera di eccezionale rarità per l’artista originario di San Sebastiano Curone, storicamente legato alla valle e, in particolare, ai nobili feudatari di Borgo Adorno. Il Museo non è solo uno spazio espositivo, ma un vero e proprio custode della memoria locale. Tra le sue sale sono infatti conservate, per motivi di tutela, le più importanti opere d’arte delle Valli Borbera, Spinti e Curone. Un patrimonio che oggi torna a disposizione del pubblico in un’ottica di forte valorizzazione del territorio.

Le sale espositive saranno accessibili per le visite guidate tutti i sabati di luglio, agosto e settembre, dalle 15.00 alle 18.30.

Un’apertura resa possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni e contributi che vede coinvolti: Il progetto “Chiese Aperte” (realizzato grazie ai fondi 8xmille); SIPBC (Delegazione Tortonese); Comune di Rocchetta Ligure; associazione UVA (Una Valle d’Artisti); Unione Montana Terre Alte.

Il Museo d’Arte Sacra è inserito nel circuito del Progetto Città e Cattedrali, promosso e finanziato dalla Consulta Ecclesiastica Piemontese.

Il week-end di riapertura non si limiterà all’arte sacra. Nella stessa giornata di sabato 4 luglio, infatti, Palazzo Spinola ospiterà un importante appuntamento con la storia del Novecento. Alle 17.00, l’androne del Palazzo farà da cornice al primo incontro della rassegna estiva curata dal Museo della Resistenza e vita sociale “G.B. Lazagna”. Il focus del dibattito sarà dedicato a una pagina complessa e di grande interesse storico: i processi ai partigiani.

Un doppio appuntamento, dunque, che unisce la bellezza senza tempo del Giani all’approfondimento storico, rendendo Rocchetta Ligure una tappa imperdibile per l’estate culturale.