L’ex centro commerciale Mercatone Uno riaprirà ma con spazi ridotti

L’ex Mercatone Uno di Serravalle Scrivia riaprirà. Da alcuni giorni nel parcheggio del centro commerciale è in corso la pulizia dopo anni di abbandono. La struttura commerciale è chiusa infatti dal 2021 dopo le difficoltà economiche della catena Mercatone Uno finita in amministrazione controllata. Una situazione che ha avuto negli anni scorsi grosse conseguenze di carattere occupazionale in molte regioni italiane. A Serravalle erano stati licenziati 13 dipendenti prima della chiusura definitiva.

Al momento dal Comune fanno sapere che l’attività riprenderà dopo l’acquisizione da parte di una nuova catena commerciale, che si occuperò sempre di prodotti non alimentari. La superficie di vendita dovrà però essere ridotta rispetto al passato.