Doppio appuntamento nel Forte di Gavi nel fine settimana con due eventi del programma dell’Attraverso Festival.

Sabato 19 settembre, alle 18, la giornalista e divulgatrice ambientale Francesca Santolini propone “Clima e politica”, incontro a ingresso libero dedicato alla relazione, ormai ineludibile, tra emergenza climatica, responsabilità pubblica e scelte collettive, il rapporto tra trasformazione ambientale e decisioni pubbliche. Giornalista e divulgatrice impegnata sui temi della sostenibilità, Santolini propone una riflessione sui modi in cui la crisi climatica interroga governi, istituzioni, territori e cittadini, superando la contrapposizione tra ambiente ed economia e riportando la questione climatica dentro il campo della responsabilità politica e della vita quotidiana.

Domenica 20 settembre, alla stessa ora, l’appuntamento che conclude virtualmente la rassegna, con lo storico Franco Cardini e l’incontro sul tema “L’Islam e la sua influenza sulla cultura europea dal Medioevo a oggi”. Storico del Medioevo e profondo conoscitore dei rapporti fra mondo islamico, Occidente europeo e cristianità, Cardini, ricordano gli organizzatori della rassegna, ripercorre una storia lunga e complessa, fatta non soltanto di conflitti ma anche di trasmissioni di saperi, scambi commerciali, contaminazioni artistiche e circolazione di idee. Un incontro che, partendo dal Medioevo, offre strumenti per leggere con maggiore profondità le relazioni tra culture e le tensioni del presente.