Serravalle Scrivia, la “Festa da Cuntrò ’d Sua” compie 40 anni

Quarant’anni di storia, identità e vita comunitaria che tornano ad animare le vie e i vicoli della “Contrada di Sopra”. Dal 18 al 20 settembre Serravalle Scrivia celebra il traguardo della quarantesima edizione della tradizionale “Festa da Cuntrò ’d Sua”, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti e attesi della fine dell’estate. L’edizione di quest’anno si distingue per un importante cambio al vertice organizzativo: a causa di problematiche interne alla locale Pro Loco, sono stati l’Amministrazione comunale e la Consulta Pari Opportunità ad assumere la guida diretta della manifestazione. Un passaggio di consegne gestito in sinergia con il tessuto associativo e parrocchiale, che proprio in quei giorni celebra le solenni ricorrenze dedicate alla Madonna Addolorata. Fondamentale è stato il coordinamento tra uffici comunali e le numerose realtà di volontariato del territorio, tra cui Auser, Amici dell’Arte, Croce Rossa, Libarna Arteventi e l’associazione Chieketè. «Raggiungere la quarantesima edizione è un traguardo straordinario per la nostra comunità», sottolineano congiuntamente Comune e Consulta. «Nonostante il momento di riassetto della Pro Loco, a cui auguriamo di superare presto le proprie difficoltà, istituzioni, parrocchia e associazioni hanno fatto una straordinaria squadra. Il legame tra festa popolare e devozione per l’Addolorata resta il cuore pulsante di questa tradizione». Le celebrazioni inizieranno venerdì 18 settembre alle 21.00 nella Collegiata, con una serata dedicata alla cultura e alla spiritualità: don Maurizio Ceriani presenterà il suo volume “Santi e Beati della Diocesi di Tortona”, con un approfondimento sulle figure di San Centurio e San Venerio, le cui reliquie sono custodite tra Serravalle e Stazzano. Sabato 19 settembre, la mattinata offrirà la possibilità di visitare l’Area Museale di Libarna (al piano terra del Municipio) con Libarna Arteventi. Il pomeriggio sarà a misura di famiglie e appassionati di lettura: spazio ai laboratori creativi curati dagli Amici dell’Arte e alla presentazione in sala Consiglio del romanzo storico “Il Regalo del Mandrogno” di Roberto Almagioni. Per i più piccoli la Croce Rossa proporrà l’iniziativa didattica “Ambulanza senza paura”, affiancata dall’acrobazia di Rafael Sorryso e dall’energia della break dance della Crew “I Cavalieri” della scuola ShowLab di Novi Ligure.

Domenica 20 settembre via Tripoli si trasformerà in una vetrina a cielo aperto grazie al Mercatino di Artigianato e Hobbistica a cura di “Mercatini & Curiosità”, mentre grandi e piccini potranno divertirsi con i “Giochi dei Nonni”, installazioni artigianali in legno all’aperto. Alle 17.00 l’attenzione si sposterà sul momento liturgico: presso la Collegiata dei Santi Martino e Stefano si terranno il canto dei Vespri e la solenne processione in onore della Madonna Addolorata. A seguire, nuove esibizioni dei ballerini dello ShowLab di Nora Garavello.

A scandire il ritmo delle serate sarà la musica dal vivo: sabato toccherà alle note dell’Easy Jazz Quartet, mentre domenica la piazza ballerà con i travolgenti Dottor Larsen. A fare da filo conduttore sul palco sarà la conduzione di Giampaolo Cacciatore di Radio PNR. Dottor Il gusto della tradizione culinaria si troverà in Piazza Pallavicini; l’area food proporrà la celebre farinata De.Co. di Serravalle firmata da Federico Bisio, insieme al fritto misto di Gavi, panini, fritture e cocktail.

Infine, un occhio di riguardo alla solidarietà: da venerdì 18 fino a lunedì 21 settembre, in piazza Bonaventura, il Circolo Parrocchiale ANSPI organizzerà la tradizionale pesca di beneficenza, il cui ricavato contribuirà ai lavori di restauro della Cappella della Sacra Famiglia.