È stata riaperta lo scorso fine settimana, in anticipo rispetto alle previsioni inziali, la strada provinciale 158 della Lomellina tra Novi Ligure e Gavi. Un intervento da 600 mila euro, avviato, ricorda la Provincia, nel mese di febbraio, che ha visto la ricostruzione e la messa in sicurezza della strada. “Questo è uno dei sette progetti che la Provincia ha intrapreso utilizzando i fondi del PNRR per il dissesto idrogeologico – dichiara il Presidente della Provincia, Enrico Bussalino -. Siamo estremamente soddisfatti di aver completato i lavori prima del previsto. La conclusione anticipata, nonostante le condizioni meteorologiche avverse, è dovuta all’impegno costante dell’impresa e al lavoro svolto dai tecnici della Provincia. Essere riusciti a riaprire questa strada in questo periodo è molto importante per i residenti, per le aziende vitivinicole ma anche per tutto il flusso turistico della zona. Questo progetto – conclude Bussalino – non solo migliora la sicurezza e l’accessibilità della nostra rete stradale, ma rappresenta anche un esempio concreto di come i fondi del Pnrr possano essere utilizzati efficacemente per risolvere problemi critici come il dissesto idrogeologico”.

Il cantiere, affidato a S.A.M. Costruzioni di Cherasco e realizzato con la collaborazione

delle imprese locali Lerta e Performa e i progettisti di Studionovi Italo Bruno, Paolo

Chiarella e Dario Balestrero, ha visto la ricostruzione del manto stradale, il

miglioramento delle barriere di sicurezza e la messa in sicurezza delle aree circostanti,

garantendo così una maggiore protezione per i viaggiatori.